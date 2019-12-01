Tensión en CDMX: intentan linchar a presunto violador de una menor mientras la policía busca rescatarlo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 22:13:46

Ciudad de México, 16 de abril del 2026.- Elementos de la policía capitalina intervinieron en la colonia Loma del Padre, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México, tras recibir un reporte de un intento de linchamiento contra un hombre señalado por presunto abuso sexual contra una menor.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en la calle San Silvestre, donde vecinos mantienen retenido al sujeto.

En el lugar, una mujer identificó al hombre como su pareja sentimental y lo acusó de haber agredido sexualmente a su hija, lo que provocó la reacción de los habitantes de la zona, quienes intentaron evitar que escapara.

Ante la situación, policías auxiliaron a la denunciante y a la menor, a quienes trasladaron ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

Mientras tanto, los elementos de seguridad trabajaron para controlar a los vecinos y asegurar al hombre, con el objetivo de ponerlo a disposición de las autoridades y evitar que la situación escale, aunque aún no existe confirmación oficial de la extracción del presunto violador.