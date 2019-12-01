Extorsión detrás de ataque a obra en Celaya; reforzarán vigilancia permanente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 21:45:37

Celaya, Guanajuato, 16 de abril de 2026.- El ataque a maquinaria registrado en una obra en la colonia Tahi, sobre el camino a Pelavacas, tuvo como origen un intento de extorsión, confirmó el director de la Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, quien informó que se implementarán medidas de seguridad reforzadas para evitar la paralización de los trabajos.

De acuerdo con el funcionario, un grupo de individuos acudió directamente al sitio en construcción para amedrentar al personal, lo que provocó que los trabajadores se retiraran por temor. “La información que tenemos es que llegaron personas a amenazar; esto generó miedo entre los trabajadores, quienes optaron por retirarse”, explicó.

Asimismo, confirmó que durante el incidente se realizaron detonaciones de arma de fuego, aunque precisó que no hubo personas lesionadas. “Sí hubo disparos, pero todo indica que fueron para intimidar, no directamente contra los trabajadores; es un caso relacionado con extorsión”, puntualizó.

Tras lo ocurrido, autoridades municipales iniciaron la recopilación de información para integrar la investigación correspondiente y establecer comunicación con la empresa afectada, a fin de coordinar acciones de protección. Cajero Reyes detalló que será a través de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPA) como se buscará establecer contacto formal.

El jefe policiaco indicó que, hasta el momento, no se tiene registro de antecedentes similares en esa obra en particular, ni se había solicitado vigilancia especial antes del incidente, ya que los trabajos se desarrollaban con normalidad desde hace aproximadamente un mes.

En cuanto al panorama general, señaló que no existen reportes de situaciones similares en otros puntos del municipio; sin embargo, aseguró que se mantendrán operativos preventivos en distintas zonas.

Actualmente, la corporación ya brinda resguardo en al menos tres obras públicas, además de realizar patrullajes constantes en diversos sectores de la ciudad.

Como parte de las acciones inmediatas, el director anunció que se asignará vigilancia fija en la obra afectada, con el objetivo de garantizar la continuidad de los trabajos y prevenir nuevos actos de intimidación.

Finalmente, subrayó que la prioridad de las autoridades es evitar que este tipo de hechos detengan el desarrollo de infraestructura en el municipio. “La intención es que las obras continúen sin contratiempos y puedan concluirse en tiempo”, concluyó.