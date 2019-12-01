Encabezan García Harfuch y Rocha Moya reunión de seguridad en Sinaloa; refuerzan coordinación con sectores clave

Culiacán, Sin., a 17 de abril de 2026.- En medio de un amplio despliegue de fuerzas federales y estatales, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y el gobernador Rubén Rocha Moya encabezaron una nueva sesión del Gabinete de Seguridad en la Novena Zona Aérea Militar, con el objetivo de evaluar avances y reforzar la estrategia contra la violencia en la entidad.

Desde las primeras horas del día, elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva implementaron un operativo en las inmediaciones de la base militar —antes Base Aérea Militar número 10— para garantizar condiciones de seguridad durante el encuentro.

A la reunión también asistió el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, junto con funcionarios estatales y representantes de diversos sectores. Entre ellos destacaron el empresario Jesús Vizcarra Calderón y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, quienes participaron en el diálogo sobre la situación de seguridad.

De acuerdo con autoridades federales, el encuentro se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la finalidad de dar seguimiento a las acciones implementadas y fortalecer la coordinación interinstitucional. En ese marco, se reiteró el compromiso de mantener una comunicación permanente con actores académicos, empresariales y sociales.

La sesión en Culiacán forma parte de una serie de visitas encabezadas por García Harfuch a Sinaloa desde 2025, como parte de una estrategia continua de evaluación. Entre los antecedentes se encuentran reuniones realizadas en julio y agosto del año pasado, una de ellas vinculada a la entrega de patrullas y a un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional para reforzar el estado de fuerza de la Policía Estatal.

El antecedente más reciente de una Mesa de Seguridad en la entidad ocurrió el pasado 27 de febrero en Mazatlán, también encabezado por la titular del Ejecutivo federal, quien en esa ocasión llevó a cabo la llamada “Mañanera del Pueblo”.

Durante la jornada de este jueves, el Gabinete de Seguridad insistió en que la prioridad es consolidar condiciones de paz en Sinaloa mediante una estrategia basada en la coordinación entre niveles de gobierno y el involucramiento de distintos sectores de la sociedad.