Querétaro: Aparatoso accidente en Paseo de la República deja a una persona herida

Querétaro: Aparatoso accidente en Paseo de la República deja a una persona herida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 17:26:43
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Querétaro, Qro., 29 de junio de 2026.- Este lunes se registró un aparatoso accidente, sobre carriles centrales de Paseo de la República, en la que dejó como saldo a una persona herida, y severos daños materiales.

El accidente ocurrió a la altura de El Salitre, en dirección a la Ciudad de México, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, al pasar por una zona de encharcamiento.

Tras perder el control, la unidad se fue contra las jacarandas del camellón divisor, en donde quedó con severos daños materiales.

Una vez que llegaron los servicios de emergencias, realizaron la valoración del conductor, quien por las heridas que presentó, lo trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

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