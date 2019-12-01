Accidente en la autopista México-Querétaro deja un vehículo quemado

Accidente en la autopista México-Querétaro deja un vehículo quemado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 17:14:44
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El Marqués, Qro., 29 de junio de 2026.- La madrugada de este lunes, servicios de emergencias se movilizaron a la autopista federal 57 México- Querétaro, en donde se reportó un choque por alcance entre un auto y la parte trasera de un remolque.

Fue a la altura del Hotel Alcampo, en dirección a la Ciudad de México, en donde el conductor del auto, por causas desconocidas, perdió el control, y posteriormente se impactó contra el remolque.

Tras la colisión, el conductor del auto se salvaguardó, ya que el vehículo comenzó a incendiarse, por lo que, rápidamente, se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, para sofocar el fuego.

Analistas de Protección Civil de El Marqués, fueron quienes arribaron a la zona, sofocaron el fuego que alcanzó a ambas unidades, las cuales quedaron con severos daños materiales.

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