Cae banda de asaltantes en Querétaro; uno de los detenidos es policía federal 

Querétaro, Qro., 29 de junio de 2026.- Un operativo interestatal e interinstitucional, coordinado por la Fiscalía General del Estado de Querétaro, culminó con la detención de siete personas implicadas en un importante robo a un particular, confirmándose que entre los capturados se encuentra un elemento activo de una corporación policial federal, afirmó Víctor Antonio de Jesús Hernández, titular de la Fiscalía General de Querétaro.

Asimismo informó que el despliegue no fue un esfuerzo estrictamente local, sino el resultado de una estrategia conjunta que involucró a diversas corporaciones municipales, estatales y federales del país.

"Fue toda una coordinación nacional, por eso nosotros hablábamos de que esta sinergia está evolucionando a una sinergia federal".

El fiscal subrayó que el objetivo prioritario era la localización y persecución de delincuentes cuyo impacto afecta a Querétaro, sin importar las fronteras geográficas, además detalló que derivado de un rápido intercambio de información en tiempo real, las fuerzas del orden ejecutaron capturas simultáneas tanto en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, como en la Ciudad de México.

Las siete personas detenidas ya se encuentran recluidas, vinculadas a proceso y bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, validó de manera directa la participación de un funcionario público en los hechos delictivos al señalar que, dentro del grupo criminal, "se pudo localizar un elemento activo también de una corporación policial".

Enfatizó que la desarticulación de esta célula delictiva requirió de la estrecha colaboración de las siguientes dependencias como las secretarías de seguridad Pública de Colón y San Juan del Río, así como de la Policía Estatal de Querétaro (POES); las Fiscalías y Secretarías de Seguridad de la Ciudad de México y del Estado de México; así como la Fiscalía General de la República (FGR), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, encabezada por el secretario Omar García Harfuch, quienes continuarán con el desarrollo de las etapas procesales correspondientes para determinar la situación jurídica final de los hoy imputados.