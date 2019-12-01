Vinculan a proceso a presunto agresor de su expareja sentimental en Zitácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 14:18:43
Zitácuaro, Michoacán, 18 de noviembre del 2025.- Un Juez de Control  determinó vinculación a proceso contra José Luis “N”, presunto responsable de violencia familiar en agravio de su expareja; hechos ocurridos en el municipio de Zitácuaro, Michoacán.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público establecen que el pasado 10 de marzo, el imputado ingresó al domicilio de su ex pareja y realizó daños a su vivienda, mientras la amenazaba de atentar contra su vida. 

Tras recibir la denuncia, esta Fiscalía Regional dio inicio con las actuaciones, lo que permitió presentar mediante citación a José Luis “N” ante el Juez de Control. 

En audiencia, el órgano jurisdiccional emitió auto de vinculación a proceso; impuso medidas cautelares y estableció un plazo de un mes para el cierre de las investigaciones.

