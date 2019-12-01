Golpe de suerte: Militares aseguran tráiler lleno de precursores y municiones abandonado en brecha de Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 16:24:01

Lázaro Cárdenas, Mich., a 18 de noviembre de 2025.- Un “golpe de suerte” llevó al aseguramiento de una de las cargas más voluminosas de precursores químicos y cartuchos útiles registrados recientemente en la región de Costa Michoacana, luego de que elementos del Ejército Mexicano localizaran un vehículo abandonado en una brecha de tercer orden, en las inmediaciones de la localidad de La Soledad.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una carpeta de investigación por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego de que un operativo militar rutinario, en un camino rural sin vigilancia permitiera el aseguramiento de un vehículo cargado como si se tratara de una bodega con ruedas.

Una carga demasiado valiosa para “abandonarse”

Dentro del automotor, militares de la Fuerza de Reacción del Ejército encontraron:

23 tambos de plástico de 200 litros cada uno, llenos de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas, dando un total de 4 mil 600 litros.

162 costales de sosa cáustica, también empleada en procesos de narcotización.

Cartuchos útiles de diversos calibres, cuyo volumen no ha sido detallado pero que la FGR describió como “significativo”.

La Fiscalía Federal en Michoacán informó que continúa integrando la investigación para identificar a los responsables, incluyendo un posible delito adicional por robo, aunque no se especificó de qué tipo de mercancía o a quién pertenecería originalmente.