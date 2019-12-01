Chocan militares y célula armada en fuertes enfrentamientos en límites de Aguililla y Apatzingán, Michoacán

Chocan militares y célula armada en fuertes enfrentamientos en límites de Aguililla y Apatzingán, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 12:47:18
Aguililla, Mich., a 18 de noviembre de 2025.- Fuertes enfrentamientos armados se reportaron la mañana del martes en la Tierra Caliente de Michoacán, entre miembros del Ejército Mexicano y una célula del crimen organizado.

Los reportes señalan que las balaceras tuvieron lugar en la comunidad Las Anonas, cerca de La Salatera, en los límites de Aguililla con Apatzingán.

Allí se enfrentaron a balazos presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y soldados del Ejército, quienes se enfrascaron en un tiroteo que alertó a la pobladores de comunidades cercanas.

Hasta el momento se desconoce el saldo de muertos, heridos o detenidos, registrándose un fuerte operativo de seguridad por la zona.

Este hecho se da luego de una jornada violenta que afectó a por lo menos 16 municipios de Michoacán, causada por un operativo federal contra un operador del CJNG.

Noventa Grados
