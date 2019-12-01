A prisión preventiva dos acusados por tentativa de feminicidio y violencia sexual en León

León, Guanajuato, 18 de noviembre del 2025.– La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo sentencias de prisión preventiva contra dos hombres imputados por delitos graves cometidos contra mujeres, luego de que ambos casos fueran judicializados con perspectiva de género en León.

El primer caso corresponde al delito de feminicidio en grado de tentativa, por el cual un juez dictó auto de vinculación a proceso contra José de Jesús “N”, quien atacó a su pareja el pasado 5 de octubre de 2025 dentro de un domicilio en la colonia Coecillo. Aproximadamente a las 16:10 horas, el agresor inició una discusión que escaló a agresiones verbales y físicas, utilizando un cuchillo con el que provocó una herida abierta a la víctima.

La mujer logró defenderse y empujarlo, momento en que vecinos alertaron al 911. Al percatarse de la llegada de la policía, el imputado subió a la azotea del inmueble y se arrojó desde un tercer piso, resultando lesionado.

Tras la intervención de agentes de investigación criminal, peritos y agentes del Ministerio Público, se reconstruyeron los hechos y se obtuvo una orden de aprehensión. Con los datos de prueba presentados, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva.

El segundo caso corresponde a una agresión sexual, lesiones calificadas y violencia física, también judicializado con prisión preventiva. El imputado Luka Patricio “N” acudió el 25 de octubre de 2025 al domicilio de la víctima en la colonia Agua Azul, bajo el pretexto de que su madre había sido asesinada. Una vez dentro, la atacó sorpresivamente al estrangularla hasta dejarla inconsciente.

Mientras la mujer permanecía sin capacidad de defenderse, el agresor la lesionó con un arma blanca, la agredió sexualmente y robó dinero, joyas y dispositivos electrónicos. Horas después, la víctima recuperó la conciencia y, a pesar de sus heridas, consiguió salir a pedir ayuda. Los vecinos solicitaron auxilio médico y policial, detonando la intervención de la Fiscalía.

En ambos casos, la actuación inmediata de las víctimas, la coordinación con cuerpos de emergencia y la investigación especializada permitieron avanzar en la judicialización y proteger su integridad. La Fiscalía resaltó que continuará fortaleciendo la investigación de delitos contra mujeres para garantizar justicia y reducir la impunidad.