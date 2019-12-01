“El Camaleón”, líder delincuencial en Michoacán que ya estuvo tras las rejas y fue liberado por un juez federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 11:47:32

Morelia, Michoacán, 18 de noviembre del 2025.- Ángel “N”, mejor conocido como “El Camaleón” sería el objetivo prioritario que se intentó aprehender el lunes en el estado de Michoacán durante un operativo federal, sin embargo, la operación no tuvo éxito y dejó como saldo la quema de más de 20 vehículos en tramos carreteros de la entidad, además de dos criminales abatidos.

Dicho líder criminal ya había sido detenido en el año 2024 e incluso fue vinculado a proceso, sin embargo, tan solo unas semanas después, fue dejado en libertad por un juez de lo penal, quien decretó la ilegal detención.

En la actualidad, Ángel Chávez es señalado por autoridades federales como uno de los líderes más influyentes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Michoacán.

El originario de La Huacana, tuvo sus inicios en la criminalidad en las filas de Los Viagras para después dar el salto a Pueblos Unidos y aliarse con el CJNG en la zona lacustre de Michoacán.

Ahora, como parte del cártel jalisciense, se encarga del control de caminos utilizados para el tráfico de drogas y mercancías ilícitas, así como para el cobro de piso y la extorsión a productores de aguacate y limón, transportistas y empresarios locales.