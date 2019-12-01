Vinculan a proceso a presunto agresor de médicas residentes en hospital de Tamaulipas

Vinculan a proceso a presunto agresor de médicas residentes en hospital de Tamaulipas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 07:50:12
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Victoria, Tamaulipas, 13 de marzo del 2026.- Un juez de control vinculó a proceso este jueves a Fernando Antonio “B”, señalado como presunto responsable del delito de violación en agravio de dos médicas residentes del Hospital Infantil de Victoria.

La audiencia se realizó en el Centro Integral de Justicia, donde el juzgador determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal en contra del imputado.

Como parte de la resolución, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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