Sheinbaum analiza aplazar a 2028 elección judicial y revocación de mandato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 09:06:14

Ciudad de México, 13 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno analiza aplazar hasta 2028 la elección del Poder Judicial y la consulta de revocación de mandato, con el objetivo de evitar duplicar casillas y reducir costos en los procesos electorales.

Desde Manzanillo, Colima, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal explicó que la decisión final dependerá de la opinión del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sheinbaum Pardo señaló que la propuesta será enviada la próxima semana al Congreso de la Unión de México, donde los legisladores deberán analizar y discutir la viabilidad del cambio.

La intención del gobierno federal es optimizar la organización electoral y disminuir el gasto público, al evitar que se instalen casillas adicionales para distintos procesos en fechas cercanas.