Por falla mecánica se incendia tráiler en la Siglo XXI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 09:13:38

Salvador Escalante, Michoacán, a 13 de marzo 2026.- Cuantiosos daños materiales dejó como saldo el incendio de un camión de carga el cual se prendió debido a una falla mecánica, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 79 de la referida carretera, se estaba quemando un camión cargado con fruta.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional así como de Protección Civil, quiere al arribar encontraron envuelto en llamas un tráiler, situación por la que se abocaron a sofocar la conflagración.

Una vez controlado el siniestro se determinó que el percance, derivado de una falla mecánica, sólo dejó daños materiales.