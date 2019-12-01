“Murciélagos”, la unidad de élite del Ejército que participó en el operativo contra “El Mencho”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 08:46:21

Ciudad de México, 13 de marzo del 2026.- A pocas semanas del operativo en el que fue capturado y abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la agencia The Associated Press obtuvo acceso a una de las unidades más reservadas del Ejército Mexicano: los llamados “Murciélagos”.

De acuerdo con el reporte, este grupo de élite entrena a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas bajo cero, en el Parque Nacional Iztaccíhuatl‑Popocatépetl, ubicado a unos 100 kilómetros al sureste de la Ciudad de México.

En un campamento militar instalado en la zona montañosa, decenas de elementos organizan equipo, alimentos, agua y tiendas de campaña que cargan en mochilas de hasta 25 kilogramos durante sus entrenamientos.

Uno de los instructores de la unidad, quien habló bajo condición de anonimato por motivos de seguridad, explicó que el entrenamiento físico incluye caminatas progresivas que comienzan con recorridos de 12 kilómetros diarios y pueden superar los 30 kilómetros, especialmente en terrenos nevados, con el objetivo de fortalecer resistencia y evitar lesiones.

Durante las jornadas, los soldados reciben raciones básicas de alimentos como frijoles, carne de cerdo, tortillas y café, mientras uno de los integrantes mantiene en alto un banderín de la agrupación junto al cráneo de una cabra, símbolos que representan la moral, la mística y el espíritu de cuerpo de la unidad.

A diferencia de otras fuerzas militares, los integrantes de este grupo —identificados por sus boinas verdes— mantienen un alto nivel de confidencialidad.

No portan a la vista su rango ni apellido y utilizan un nombre secreto y un número de identificación que los acompaña durante su permanencia en la agrupación.

Entre sus distintivos destaca un escudo que data de los años noventa, con alas de murciélago sobre el mapa de México, emblema que dio origen al sobrenombre con el que se conoce a esta unidad especial del Ejército.