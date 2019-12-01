Se registra choque en Zitácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 09:11:32

Zitácuaro, Michoacán, a 13 de marzo 2026.- Daños materiales dejó como saldo el choque entre dos vehículos, hechos registrados en la carretera Zitácuaro-Lengua de Vaca.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de el lugar denominado El Puerto, se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos y bomberos municipales quienes encontraron chocados dos vehículos y solo el chofer de uno de ellos el cual estaba ileso.

Hechos de los que tomó conocimiento personal del área de Peritos de Tránsito con la finalidad de deslindar responsabilidades.