ONU retoma investigación sobre homicidio del limonero michoacano Bernardo Bravo

ONU retoma investigación sobre homicidio del limonero michoacano Bernardo Bravo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 08:38:23
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Nueva York, Estados Unidos, a 13 de marzo 2026.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que retomará la investigación del líder limonero y defensor de derechos humanos, Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido en Apatzingán, Michoacán, hace aproximadamente cinco meses.

Por lo anterior, el organismo mundial comentó que ha trasladado el caso al ámbito internacional, al tiempo que exigió una explicación exhaustiva y la adopción de medidas efectivas de protección para los defensores en la región.

Por su parte, relatores especiales de la organización instan a que la investigación sobre el asesinato de Bravo Manríquez considere como eje principal el vínculo directo con su labor legítima como activista.

Asimismo, en  un comunicado, la ONU reveló que el líder limonero habría solicitado medidas de protección al Estado en años anteriores; no obstante, de acuerdo con los relatores, sus peticiones fueron minimizadas.

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