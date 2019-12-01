PT presenta objeciones a Plan B de reforma Electoral de Sheinbaum; líder vuelve a denunciar maltrato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 08:22:48

Ciudad de México, a 13 de marzo 2026.- El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), en la Cámara de Diputados presentó algunas dudas y objeciones sobre el llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista tras una reunión en Palacio Nacional, luego del rechazo de la iniciativa presidencial en San Lázaro, el coordinador de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval Flores, cuestionó la verdadera intención de la propuesta y preguntó lo siguiente: ¿En el fondo cuál es la intención? ¿Avanzar en la democracia o cerrar espacios a la democracia? Esa es la clave que hay que resolver”.

Por otra parte, reiteró que Morena trata al PT como si fuera un grupo de extraños que no aporta nada a la alianza y al movimiento de la Cuarta Transformación, cuando, aseveró que ellos son parte de los fundadores.

“Ayudamos a fundar y a formar Morena, como asociación, movimiento y partido. Juntos ganamos en 2018 y, bueno, ahora se nos trata como si fuéramos extraños y como si no aportáramos nada”, manifestó el legislador federal.

Además, declaró que la postura del instituto político que integra es la de no regresar al partido hegemónico único, “porque no es correcto. México es muy plural, diverso”.