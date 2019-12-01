Vinculan a proceso a presunto abusador sexual de su sobrina en Zacapu, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 12:40:32

Zamora, Michoacán, 12 de enero del 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de un médico, presunto responsable de abuso sexual, cometido en agravio de su sobrina en el municipio de Zacapu.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados, en agosto de 2015 y noviembre de 2020, Ángel Adán “N” agredió sexualmente a su sobrina en un domicilio del citado municipio.

Tras conocer del caso, personal del CJIM dio inicio con las actuaciones que permitieron obtener de un Juez de Control orden de aprehensión en contra del profesionista, lo que derivó en su detención por parte de elementos de la FGE.

Ángel Adán “N” fue presentado ante la autoridad judicial que, tras analizar los datos de prueba aportados, emitió auto de vinculación a proceso; le fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.