Vinculan a proceso a presunto abusador sexual de su sobrina en Zacapu, Michoacán

Vinculan a proceso a presunto abusador sexual de su sobrina en Zacapu, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 12:40:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, 12 de enero del 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de un médico, presunto responsable de abuso sexual, cometido en agravio de su sobrina en el municipio de Zacapu. 

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados, en agosto de 2015 y noviembre de 2020, Ángel Adán “N” agredió sexualmente a su sobrina en un domicilio del citado municipio. 

Tras conocer del caso, personal del CJIM dio inicio con las actuaciones que permitieron obtener de un Juez de Control orden de aprehensión en contra del profesionista, lo que derivó en su detención por parte de elementos de la FGE. 

Ángel Adán “N” fue presentado ante la autoridad judicial que, tras analizar los datos de prueba aportados, emitió auto de vinculación a proceso; le fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan restos de nueve personas en fosas clandestinas en Mexicali, Baja California
Protesta por desaparecidos en Buenavista termina en hallazgo de 6 cuerpos y desata bloqueos e incendios en Tierra Caliente de Michoacán 
Choque sobre la Matamoros-Reynosa deja al menos 4 muertos; hay un menor entre ellos
Muere mujer al caer del séptimo piso en hotel de Ixtapa
Más información de la categoria
Protesta por desaparecidos en Buenavista termina en hallazgo de 6 cuerpos y desata bloqueos e incendios en Tierra Caliente de Michoacán 
Muere mujer al caer del séptimo piso en hotel de Ixtapa
Hallan seis cuerpos en Apatzingán, Michoacán; todos tenían impactos de bala
Defensa de Alejandro “N” pedirá proceso abreviado para el periodista; está acusado de violación
Comentarios