Vinculan a proceso a presunta extorsionadora de tres comerciantes en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 13:14:53

Apatzingán, Michoacán, 26 de enero del 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Yesica “N”, por su posible relación en el delito de extorsión, cometido en agravio de tres comerciantes de Apatzingán.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, la detenida, en complicidad con personas armadas -presuntos integrantes de un grupo delincuencial-, interceptaron a las víctimas en diferente momento y lugar.

Los comerciantes fueron condicionados por la investigada a pagar de manera semanal, importantes cantidades de dinero, a cambio de permitirles continuar vendiendo su producto.

De estos hechos tuvo conocimiento el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Apatzingán, que emprendió los actos de investigación, los cuales permitieron establecer la identidad y posible relación de Yesica “N” en el delito, por lo que se solicitó una orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por el Juez de Control y cumplimentada por personal de la Policía de Investigación (PDI).

Una vez presentada ante el Juez de Control, la investigada fue vinculada a proceso, además se le impuso prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.