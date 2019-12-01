Caída en Michoacán: detienen en Apatzingán a presunta responsable de atropellar y matar a un hombre en la CDMX

Caída en Michoacán: detienen en Apatzingán a presunta responsable de atropellar y matar a un hombre en la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 13:23:45
Apatzingán, Michoacán, 26 de enero del 2026.- María del Carmen “N”, quien estaría relacionada con el delito de lesiones culposas por atropello; hechos registrados en la Ciudad de México, fue aprehendida por la FGE.

Sobre el partidario se informó que la detenida es señalada por su probable responsabilidad en el delito de lesiones calificadas, derivado de un accidente de tránsito en el que un hombre resultó lesionado por el atropello.

Como resultado de la labor de investigación e inteligencia realizada por el personal de la institución de aquella entidad, se pudo establecer que María del Carmen “N” se encontraba evadiendo la acción de la justicia en el municipio de Apatzingán, y se solicitó la colaboración con la FGE para dar cumplimiento al mandato judicial, con base en el que fue detenida por los elementos de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Guardia Civil del Estado, a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE).

Una vez certificada médicamente, la detenida será trasladada y presentada ante la autoridad jurisdiccional que la requiere, a fin de que se determine su situación jurídica, por su presunta relación con el delito que se le imputa.

