Fallece persona en situación de calle en Oaxaca; le habrían negado traslado al hospital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 14:48:09

Oaxaca, Oaxaca, a 26 de enero 2026.- Una persona en situación de calle perdió la vida en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, sobre la calle 20 de Noviembre entre Hidalgo y Trujano.

Según los primeros reportes, el hombre acusaba un dolor muy fuerte, por lo que fue atendido por integrantes del grupo de Emergencias Médicas y Auxilio Ciudadano quienes solicitaron su traslado a un nosocomio debido a que presentaba bajos niveles de glucosa en la sangre.

Sin embargo, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5i) del gobierno del estado negó la ayuda al argumentar que no había unidades disponibles para su traslado a algún nosocomio.

En ese sentido, las fuentes del sector Salud estatal comentaron que al tratarse de una persona en situación de calle, no pueden recibirlo en alguna institución hospitalaria ya que se necesita a una persona responsable.

Horas después, la persona fue reportada como fallecida por elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez quienes acordonaron la zona como primeros respondientes.