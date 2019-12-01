Gertz Manero rinde protesta como embajador de México ante el Reino Unido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 12:49:18

Ciudad de México, 26 de enero del 2026.- Alejandro Gertz Manero compareció ante la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como parte del proceso para su ratificación como embajador de México en el Reino Unido, tras haber presentado su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

El nombramiento fue anunciado el pasado 7 de enero por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien confirmó que el gobierno británico ya había otorgado el beneplácito diplomático necesario para su designación.

“Lo puedo ya decir porque ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña, Inglaterra. Tiene que aprobarlo el Senado y luego les damos la fecha”, señaló entonces la mandataria.

Este jueves, Gertz Manero arribó al Palacio de San Lázaro, donde sostuvo primero una reunión privada con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, previo a su comparecencia ante legisladores.

En ausencia de representantes del PAN y del PT, la comisión dictaminadora ratificó su nombramiento con 10 votos a favor y una abstención. El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para su discusión y votación en el pleno, donde finalmente tomó protesta.

La sesión, encabezada por la senadora morenista Verónica Camino, se prolongó por una hora y 15 minutos y se realizó sin acceso a medios de comunicación.

Votaron a favor legisladores de Morena, PVEM y la senadora priista Anabel Ávalos, mientras que Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, optó por la abstención.