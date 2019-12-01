Ramírez Bedolla adelanta: multihomicidio en Morelia podría tener de origen un conflicto familiar

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 11:28:15

Morelia, Michoacán, a 26 de enero del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla adelantó que el multihomicidio de familia moreliana podría deberse a conflictos familiares, esto según los primeros indicios informados por la Fiscalía General del Estado (FGE); adelantó que el día martes se otorgarán mayores informes en una conferencia de prensa.

El mandatario estatal lamentó y condenó el asesinato de Víctor, Anayeli, y su hija de doce años de edad, a quienes dijo conocer cuando fue diputado y también colaboraron en algunos eventos del gobierno del estado, pues eran intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM).

Tras la detención de un presunto responsable del caso, reconoció a la FGE, y la Guardia Civil, pues dijo que de inmediato se montó un operativo que permitió dar con uno de los presuntos responsables.

Ramírez Bedolla aseguró que el hecho no habrá de quedar impune, pues el detenido ya fue presentado ante el juez y se encuentran a la espera de que se lleve a cabo la audiencia ante la autoridad correspondiente a desarrollarse el día 30 de enero, pues solicitaron duplicidad del término.

Aseguró que en el caso se actúa con mucha firmeza para dar con el o los posibles colaboradores en este triple homicidio.

Cabe recordar que Víctor, Anayeli y su hija menor de edad fueron reportados como desaparecidos el pasado 15 de enero; sus cuerpos sin vida fueron localizados el pasado 17 de enero en la autopista México - Guadalajara, a la altura de Zinapécuaro.