Aprehenden presunta responsable del homicidio de su hija de 1 año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 11:55:19
Zitácuaro, Michoacán, a 26 de enero 2026.- María Elizabeth “N”, quien es señalada de su posible responsabilidad en el homicidio de su hija de 1 año, cometido en el municipio de Epitacio Huerta, fue aprehendida por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos obtenidos durante las primeras diligencias, el pasado 10 de enero, la investigada habría trasladado a la menor a un terreno ubicado en la localidad de Palo Dulce, donde presuntamente accionó un arma de fuego en su contra, provocándole la muerte en el lugar.

Posteriormente, la mujer se habría autolesionado con la misma arma y se retiró del sitio para solicitar auxilio. Fue atendida y trasladada a un hospital de la región, mientras que autoridades municipales y federales implementaron un operativo de búsqueda al tener conocimiento de la desaparición de la niña.

Los hechos fueron notificados a la Fiscalía Regional de Zitácuaro, que integró la Carpeta de Investigación correspondiente y solicitó ante el órgano jurisdiccional la orden de aprehensión, misma que fue otorgada y cumplimentada conforme a derecho. María Elizabeth “N” será puesta a disposición de la autoridad judicial, que en las próximas horas determinará su situación jurídica.

