Vinculan a proceso a otro sujeto implicado en el homicidio de los colaboradores de Clara Brugada

Ciudad de México, a 27 de agosto de 2025.- Este miércoles, fue vinculado a proceso por un juez de control, Arturo “N”, quien es uno de los 13 detenidos por los homicidios de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Al imputado, se le acusa de los delitos de posesión indebida de tarjeta de circulación, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo hipótesis de posesión con fines de comercio y narcotráfico.

Por ello, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por los delitos de fuero común, mientras que por los delitos federales, se le dio prisión preventiva oficiosa, mismas que estará cumpliendo recluido en el penal ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en lo que se continúa con la investigación complementaria.

Cabe resaltar que durante su detención, que ocurrió el pasado 20 de agosto, se le encontraron documentos falsos, así como placas de circulación y sustancias ilícitas, por lo que según las investigaciones, él podría haber sido quien les proporcionó las placas sobrepuestas para los vehículos que usaron para cometer el crimen.