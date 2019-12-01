Vinculan a proceso a madre y padrastro de Paloma Nicole por muerte tras cirugía en Durango

Durango, Durango, a 3 de octubre de 2025.- El caso de Paloma Nicole, adolescente fallecida tras una presunta cirugía estética en Durango, avanzó este lunes luego de que un juez de control vinculara a proceso a su madre Paloma Jazmin “N” y a su padrastro, Victor Manuel “N”, quienes permanecerán bajo “prisión preventiva” en el Cereso 1 de la capital. La Fiscalía General del Estado informó que se otorgaron tres meses para cerrar la investigación, con una eventual sentencia prevista para inicios de 2026.

La madre enfrenta cargos por “omisión de cuidados y usurpación de profesiones”, mientras que el padrastro fue acusado como “complice” y, en su calidad de supuesto cirujano plástico, también por “abandono” y “práctica indebida del servicio médico”. Ambos habían sido detenidos el pasado sábado por elementos de la Fiscalía y quedaron bajo resguardo tras la primera audiencia celebrada el domingo.

Los delitos señalados incluyen además “falsificación de documentos y negligencia médica”, luego de que las investigaciones revelaran irregularidades en el procedimiento al investigaciones revelaran irregularidades en el procedimiento al que fue sometido la joven. El caso ha causado fuerte indignación social en Durango, donde colectivos y familiares han exigido que se castigue con rigor a los responsables.

El padre de la menor, Carlos Said Arellano, participó en una manifestación ciudadana donde pidió una sentencia ejemplar. Señaló que, aunque confía en las autoridades, la detención de los presuntos responsables no es suficiente y que se debe garantizar justicia plena por la muerte de su hija.