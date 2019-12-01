Sin pista de madre e hijo, trabajadores de un invernadero secuestrados por comando en Zinapécuaro, Michoacán; Lo atribuyen a cartel que también atacó a la Fiscalía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 19:29:25

Zinapécuaro, Mich., a 3 de octubre de 2025.- Madre e hijo habitantes del municipio de Zinapécuaro, fueron privados de la libertad el pasado 30 de septiembre mientras laboraban en un invernadero en la comunidad San Miguel Taimeo; el crimen se atribuye a una célula delictiva que ese mismo día atacó a balazos a agentes de la Fiscalía del estado.

De acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía General de Michoacán, los desaparecidos son María Matilde Sánchez Reyes, de 42 años de edad, y su hijo Gerardo David Sánchez Reyes, de 18 años.

A decir de la Fiscalía, el día 30 de septiembre del año 2025, alrededor de las 08:50 horas, madre e hijo se encontraban en la citada localidad, donde fueron vistos por última vez.

Sin embargo, las versiones de los pobladores, vertidas en las redes sociales, son más graves. La información coincide en señalar que madre e hijo fueron “levantados” cuando laboraban en un invernadero.

Ese mismo día, agentes de la Fiscalía del estado fueron atacados a balazos por desconocidos, mientras realizaban labores de investigación.

Los responsables de ambos crímenes serían integrantes del cártel de Los Correa, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que en ese municipio y en la región libra una guerra contra el “Grupo X”. Sin embargo, otras versiones responsabilizan a los sicarios del “Primo”, líder de este último grupo delincuencial.

Los pobladores denunciaron otras desapariciones, relacionadas con la lucha de los grupos criminales por el control territorial.

