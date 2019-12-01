Autoridades realizan estudios forenses de restos hallados en Villagrán; serían de 11 personas

Autoridades realizan estudios forenses de restos hallados en Villagrán; serían de 11 personas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 21:45:01
Villagrán, Guanajuato, a 3 de octubre de 2025.– Autoridades ministeriales realizan actualmente los estudios forenses de restos humanos localizados en un pozo de este municipio, correspondientes presuntamente a 11 personas, hallazgo que fue posible gracias al trabajo de búsqueda encabezado por el Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos.

De acuerdo con la información difundida por el colectivo en sus redes sociales, el hallazgo ocurrió en un predio del municipio tras seguir rutas de exploración diseñadas a partir de datos recabados por las propias familias. En esta labor participaron madres buscadoras, acompañadas por su representante, Lorenza Cano, quien destacó que la constancia y unión del grupo han permitido dar con lugares clave para encontrar a los desaparecidos.

En el sitio fueron detectados fragmentos óseos y restos humanos, mismos que fueron asegurados por peritos y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para su análisis. Una vez realizadas las pruebas de ADN, varias de las víctimas ya han sido identificadas y entregadas a sus familiares, quienes finalmente pudieron darles sepultura digna.

El colectivo señaló que este descubrimiento representa un avance importante, pero también refleja la crisis de desapariciones que enfrenta la región. Asimismo, exigieron mayor acompañamiento de las instituciones y un compromiso real para garantizar justicia y verdad a las familias afectadas.

Mientras tanto, la zona permanece bajo resguardo para continuar con las diligencias correspondientes que permitan esclarecer las circunstancias en que estas personas perdieron la vida y fueron depositadas en el pozo.

Con este caso, Villagrán se suma a la lista de municipios del corredor industrial de Guanajuato donde han ocurrido hallazgos similares.

