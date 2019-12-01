Ultiman a balazos a una pareja en plena fiesta patronal de Tepalcatepec, Michoacán

Tepalcatepec, Mich., a 4 de octubre de 2025.- Lo que debía ser una noche de celebración se convirtió en una escena de horror en el corazón de Tepalcatepec, luego de que un ataque armado acabara con la vida de un hombre y una mujer durante los festejos patronales.

Los hechos ocurrieron durante los últimos minutos del viernes sobre la avenida Las Américas, una de las zonas más concurridas durante la festividad local. En medio de música, juegos mecánicos y puestos de comida, individuos armados abrieron fuego contra sus víctimas y huyeron rápidamente con rumbo desconocido, sembrando el pánico entre asistentes.

En el sitio murió una mujer que recibió múltiples impactos de bala. Su acompañante, un hombre que inicialmente fue trasladado de emergencia a la clínica “Barajas”, perdió la vida minutos después a consecuencia de las heridas.

Elementos policiales acordonaron la zona para preservar evidencias, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se trasladó al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas ni se reportan detenidos.

El ataque ha generado consternación entre habitantes del municipio, que año con año participan en las festividades patronales. Autoridades locales mantienen un operativo en busca de los responsables, mientras la Fiscalía investiga posibles líneas de investigación sobre este doble homicidio.