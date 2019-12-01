Con "Morelia en Boca", se consolida el turismo gastronómico en nuestra ciudad: Alfonso Martínez 

Morelia, Michoacán; a 03 de octubre de 2025.- En un ambiente de celebración y orgullo por la riqueza cultural y gastronómica, el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, acompañado de su esposa, Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, inauguró la edición número 15 del Festival Internacional de Gastronomía y Vino de México “Morelia en Boca”, que se llevará a cabo del 03 al 05 de octubre en el Centro Cultural Clavijero.

Durante su mensaje, el alcalde resaltó la importancia de este festival como motor cultural, turístico y económico para la ciudad:

“Con este festival se consolida el turismo gastronómico en Morelia. Morelia en Boca cumple 15 años. Bueno, pues también con estos años que ya han transcurrido también, el que la UNESCO reconozca la cocina mexicana como Patrimonio de la Humanidad, con el Paradigma Michoacán, 80% de los platillos registrados son michoacanos, pues eso catapulta la gastronomía de nuestro Estado a todo el mundo, y con un festival como éste la gente puede venir a disfrutar de esa gastronomía”, afirmó Martínez Alcázar.

En la mesa de honor también estuvo el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, además de personalidades, como: Fernando Pérez Vera, director de Morelia en Boca; Fernando Pedro Aziva, director adjunto del festival; Ignacio Alarcón Rodríguez, presidente nacional de la CANIRAC; y Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de CANIRAC nacional.

La inauguración también contó con la presencia de representantes de cámaras empresariales, del sector educativo, chefs invitados y maestras cocineras tradicionales, quienes reafirmaron el valor de la cocina michoacana como referente mundial.

Con esta edición, Morelia reafirma su posición como epicentro cultural y de festivales en México y Latinoamérica, atrayendo a visitantes nacionales e internacionales que disfrutan de su tradición, su cocina y su hospitalidad.