Vinculan a proceso a hombre por multi homicidio del Bar “Los Cantaritos”, en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 28 de agosto 2025.- La Fiscalía General del Estado, obtuvo la vinculación a proceso de una persona como probable autor del delito de homicidio calificado en agravio de 10 personas y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de otras 10, logrando que la autoridad judicial dictara prisión preventiva justificada por los hechos ocurridos el 9 de noviembre de 2024, en un establecimiento ubicado en Avenida Circunvalación, colonia La Cruz, del Centro de la capital queretana.

El imputado fue detenido el pasado 22 de agosto, mediante una acción de sinergia institucional entre la Policía de Investigación del Delito de esta Fiscalía y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el apoyo del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal de Querétaro.

Las labores de investigación ministerial, policial y pericial, así como el permanente intercambio de información interinstitucional, permitieron obtener certeza de la ubicación del imputado, quien estaba catalogado como un objetivo prioritario por ser un agente generador de violencia en la región.

Durante la audiencia inicial, y tras más de 6 horas en donde esta Fiscalía expuso los datos de prueba, el juez de control determinó vincular a proceso al imputado por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa al considerar suficientes los datos de prueba presentados por esta Fiscalía. Se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, estableciendo un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Con esta vinculación a proceso, ya son tres las personas imputadas en prisión por los hechos ocurridos, lo que demuestra el compromiso para el esclarecimiento total de los ilícitos, mediante investigaciones permanentes y exhaustivas.