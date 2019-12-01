Vinculan a proceso a hombre detenido con 13 paquetes de estupefaciente en Buenavista, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 19:43:45

Buenavista, Mich., a 10 de marzo de 2026.— La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de un hombre detenido en el municipio de Buenavista, luego de que presuntamente fuera sorprendido transportando varios paquetes de marihuana sobre una carretera de la región de Tierra Caliente.

De acuerdo con información de la delegación estatal de la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional(FECOR), el imputado identificado como Mariano “N” enfrenta cargos por su probable participación en el delito contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana con fines de comercio.

Las investigaciones señalan que elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil de Michoacán realizaban labores de vigilancia sobre la carretera que conecta Buenavista Tomatlán con Apatzingán, cuando a la altura de un hotel detectaron un vehículo sospechoso.

Tras una revisión, los uniformados habrían localizado 13 paquetes confeccionados con cinta canela que contenían marihuana, motivo por el cual el conductor fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la autoridad federal.

Con base en los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público Federal, un juez de Control determinó vincular a proceso al detenido y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúa el desarrollo de la investigación.

La FGR recordó que toda persona señalada en un proceso penal debe ser considerada inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.