Quitan la vida a un individuo en la colonia Lomas de Palmira de Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 21:14:44

Apatzingán, Michoacán, a 10 de marzo de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Lomas de Palmira de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en calles de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.