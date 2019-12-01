¿Comandos de EEUU en México? Analistas advierten posible incursión secreta de Trump contra carteles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 20:57:46

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2026.— Las tensiones entre México y Estados Unidos podrían escalar a un nivel inédito. Analistas y columnistas advierten que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump podría intentar operaciones clandestinas contra cárteles dentro de territorio mexicano, incluso sin autorización del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.

La advertencia fue lanzada por el académico y especialista en seguridad Edgardo Buscaglia durante una entrevista en Aristegui en Vivo, donde señaló que la historia de las intervenciones estadounidenses sugiere que ese escenario es posible.

“La historia nos indica que sí va a intentar entrar con comandos clandestinos a México con base en esta alianza que él le pretende dar una legitimidad política”, afirmó Buscaglia.

Según el especialista, Washington podría intentar respaldar políticamente estas acciones a través de una alianza regional denominada “Escudo de las Américas”, iniciativa promovida por Trump junto con varios gobiernos latinoamericanos.

Buscaglia recordó que Estados Unidos ha realizado operaciones encubiertas en diversas regiones del mundo. Incluso relató una experiencia personal en Medio Oriente que, dijo, ilustra el tipo de acciones que podrían repetirse.

“Era muy común ver a comandos norteamericanos entrando a Irán sin que los iraníes se den cuenta para realizar operaciones especiales”, explicó.

El analista advirtió que, si México no logra contener la violencia y la corrupción vinculadas al crimen organizado, podría abrirse la puerta a mayores presiones externas.

En ese contexto mencionó a organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana como ejemplos de estructuras que han expandido su poder gracias a redes económicas y políticas.

“Si continúa la violencia, continúa la corrupción desenfrenada, la presidenta Sheinbaum le va a hacer un gran favor a Trump porque va a invitar ella, aunque no lo quiera, a una mayor intervención”, sostuvo.

El cálculo político detrás de una posible intervención

La advertencia de Buscaglia coincide con el análisis del periodista Jorge Zepeda Patterson, quien en una columna publicada el 10 de marzo planteó que Trump podría considerar una acción contra los cárteles mexicanos como una jugada política para recuperar popularidad en Estados Unidos.

De acuerdo con Zepeda Patterson, el mandatario enfrenta presiones internas por la caída en los mercados, el impacto del conflicto con Irán y las bajas militares registradas en los últimos días.

“Trump se muere de ganas de realizar una intervención en contra de los narcos en México. Lo más probable es que lo haga”, escribió el columnista.

El periodista considera que el presidente estadounidense podría intentar un “golpe mediático” que le permita reposicionarse ante la opinión pública de cara a las elecciones legislativas.

Los escenarios que se discuten

Entre las posibles acciones que se mencionan en el debate público se encuentran:

ataques con drones contra laboratorios clandestinos

operaciones simultáneas contra estructuras criminales

incautación de cuentas financieras ligadas al narcotráfico

capturas de alto impacto contra líderes criminales

En algunos análisis incluso se plantea la posibilidad de intentar la captura de figuras conocidas del crimen organizado, como Iván Archivaldo Guzmán, aunque varios de estos objetivos han sido considerados extremadamente difíciles de alcanzar.

Advertencia sobre la soberanía

Frente a ese escenario, Buscaglia recomendó que el gobierno mexicano mantenga una postura firme en defensa de la soberanía nacional, al tiempo que fortalezca su estrategia diplomática y reduzca la dependencia económica de Estados Unidos.

Según el académico, México podría seguir ejemplos internacionales donde gobiernos aliados de Washington han rechazado participar en acciones militares controvertidas.

“México debería avanzar en acuerdos comerciales y de inversión con otros países sin romper relaciones con Estados Unidos, pero evitando una dependencia excesiva”, señaló.

Un escenario que inquieta

Aunque por ahora se trata de análisis y advertencias, el tema comienza a abrir un debate delicado sobre la posibilidad de operaciones extranjeras contra el narcotráfico dentro de territorio mexicano.

Para algunos analistas, la combinación de crisis de seguridad, tensiones políticas y presión electoral en Estados Unidos podría convertir un escenario antes impensable en una posibilidad cada vez más discutida.