Localizan cadáver de un hombre en la autopista Occidente, a la altura de Cuitzeo, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 21:18:43

Cuitzeo, Michoacán, a 10 de marzo de 2026.- el cuerpo de un sexagenario que fue asesinado a balazos, fue localizado en la autopista México-Guadalajara (Occidente), en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que a la orilla de la referida, carretera estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, de aproximadamente 60 años de edad, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.