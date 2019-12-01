Se reúne la alcaldesa de Uruapan con Harfuch para dar seguimiento a los temas de seguridad del municipio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 17:53:33

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, sostuvo una reunión en la Ciudad de México con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el objetivo de dar seguimiento a los temas de seguridad del municipio.

A través de un mensaje en redes sociales, la mandataria uruapanse dio a conocer las actividades que realizó durante su visita.

“El día de hoy acudí a la Ciudad de México primero a Palacio Nacional donde fuimos convocados algunos presidentes municipales, posteriormente tuve la oportunidad de reunirme con el secretario Harfuch para darle seguimiento a los temas de seguridad del municipio de Uruapan, y por supuesto para seguir exigiendo justicia por Carlos Manzo, para que sigan cayendo todos aquellos implicados en su homicidio, sin dejar de lado como lo he venido mencionando a los actores políticos”.

Asimismo, envió un mensaje de confianza a los habitantes del municipio y aseguró que su administración trabajará con transparencia y compromiso.

“Tengan la confianza que a Uruapan le irá bien, tienen una presidenta que tiene sus manos limpias y que jamás pondrá en riesgo la integridad de las familias uruapenses, caminaremos juntos siempre atendiendo las necesidades del pueblo de Uruapan”, aseveró.