Hombre resulta herido tras ataque armado en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 19:46:44
Uruapan, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un individuo que fue atacado a balazos en calles de la colonia Infonavit Balcones de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Paseo de la Cima, había atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, quienes al arribar fueron informados que la víctima había sido trasladada por sus familiares a un hospital.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
