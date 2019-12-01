Tras cateo en Morelia, aseguran más de 500 dosis de narcótico y detiene a tres personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 12:19:54

Morelia, Michoacán, 21 de noviembre del 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo aseguró 594.944 dosis de narcótico y detuvo a tres personas, presuntas responsables de delitos contra la salud.

Sobre el particular se informó que dicha diligencia se llevó a cabo tras trabajos de investigación realizados por la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN), que permitieron obtener datos de prueba suficientes para solicitar una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Macataro, de la colonia San Isidro Itzícuaro. El mandato fue obsequiado por el Juez de Control.

En cumplimiento a dicha orden, personal de la UIPN se trasladó al inmueble, donde aseguraron un total de 594.944 dosis de narcótico, consistentes en 542.25 dosis de metanfetamina y 52.694 dosis de marihuana, mismas que fueron embaladas conforme a los protocolos para su posterior análisis.

Durante el desarrollo de la diligencia fueron detenidos Fernando “N”, Fabricio Germán “N” y Christyan Josué “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

El Ministerio Público será el encargado de resolver su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.