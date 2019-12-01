Vinculan a proceso a Guadalupe “N”; mujer que intentó secuestrar a una niña en el Edomex

Tlalnepantla, Estado de México, a 20 de septiembre de 2025.- Una mujer identificada como Guadalupe “N”, de 31 años de edad, fue vinculada a proceso por un juez de Tlalnepantla, tras ser acusada de intentar secuestrar a una menor de ocho años en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México. La resolución se dio gracias a las pruebas aportadas por el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con la investigación, la mujer habría intentado sustraer a la menor de su vivienda en la colonia Libertad Primera Sección. Sin embargo, un vecino se percató del hecho, intervino para evitarlo y solicitó apoyo de la Policía Municipal, cuyos elementos lograron detenerla y ponerla a disposición de las autoridades competentes.

Durante la detención, a Guadalupe “N” también le aseguraron dos bolsas de plástico con una sustancia cristalina, aparentemente droga conocida como “cristal”. El juez ordenó que se mantenga bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras continúa el proceso legal en su contra, aunque deberá considerarse inocente hasta que exista una sentencia definitiva.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, el delito de privación de la libertad de menores de edad cometido por personas ajenas a la familia puede ser sancionado de 10 a 40 años de prisión, además de multas económicas que van de 500 a mil días de salario mínimo.