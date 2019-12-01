Ataques armados en Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, Guanajuato, dejan una persona sin vida y dos lesionados

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 20:02:58

Apaseo el Grande/el Alto, Guanajuato, a 14 de noviembre de 2025.- Los apaseos fueron escenarios de hechos violentos este día viernes lo que cobró la vida de una persona y dos más lesionadas.

El primero ocurrió en Apaseo el Alto en una fonda ubicada en la calle Juárez de la Colonia Centro alrededor de las 14:00 horas.

Autoridades llegaron al sitio luego de ser alertados sobre una persona lesionada donde confirmaron que una mujer trabajadora del esclarecimiento presentaba heridas producidas por arma de fuego que le cobraron la vida.

Luego poco después de las 5 de la tarde despliegue policiaco se registró en la zona centro de la cabecera municipal de Apaseo el Grande luego de que la central de emergencias 911 recibiera el reporte sobre personas lesionadas.

Una vez en el mercado ubicado entre las calles Pípila y Antonio plaza al interior de la carnicería "La Luna", paramédicos acompañados por elementos de la guardia nacional y municipales confirmaron que dos trabajadores un hombre de alrededor de 30 años de edad y una femina se encontraban heridos.

Al ser valorados fueron trasladados a un nosocomio para continuar su atención médica.

En este caso trascendió que los empleados terminaban de limpiar el comercio cuando sujetos desconocidos llegaron y dispararon para después darse a la fuga.

Ambas zonas fueron delimitadas y procesadas por la Fiscalía Regional quienes se encargaran de esclarecer los ataques.