Vinculan a proceso a supuestos falsos policías de Jiquilpan que intentaron rescatar a funcionario ligado al Ejército Purépecha de Michoacán; fueron defendidos por el alcalde

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 20:33:08

Ciudad de México, 2 de octubre de 2025.– Tres hombres que se hicieron pasar por policías municipales de Jiquilpan, Michoacán, fueron vinculados a proceso por delitos de alto impacto, pese a que en su momento fueron defendidos públicamente por el alcalde de ese municipio.

Los imputados, identificados como César “V”, Miguel “C” y Alberto “H”, enfrentan cargos por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión simple de metanfetamina y clorhidrato de cocaína, así como portación de artefacto explosivo improvisado.

De acuerdo con la indagatoria, en días recientes fueron detenidos a bordo de una patrulla en Jiquilpan, donde se hicieron pasar por agentes municipales con el objetivo de impedir la captura de Luis Ángel “N.”, entonces secretario del Ayuntamiento.

En la operación, autoridades estatales y federales aseguraron tres armas largas, dos cortas abastecidas, una granada de fragmentación, cinco cargadores, 67 cartuchos útiles, así como droga en diferentes presentaciones.

Al exfuncionario se le vincula con la producción y difusión de videos de amenaza atribuidos a un supuesto “Ejército Purépecha”, además de habérsele asegurado cartuchos útiles en el momento de su detención.

Pese a la gravedad de los hechos, el alcalde de Jiquilpan salió en defensa de los tres supuestos policías, señalando que formaban parte de la corporación municipal. Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación (MPF) logró aportar pruebas suficientes para que un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez dictara la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

