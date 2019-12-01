Encuentran dos cuerpos en fosa clandestina de Juventino Rosas; suman cuatro en una semana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 20:35:39

Juventino Rosas, Guanajuato, a 2 de octubre de 2025.- Los cadáveres de dos hombres fueron localizados este jueves en una fosa clandestina situada en los límites de las comunidades Elguera y San Antonio de las Maravillas. Con este hallazgo, ascienden a cuatro las víctimas encontradas en el mismo punto en el transcurso de ocho días.

De acuerdo con información difundida por el colectivo de búsqueda Luz y Justicia, las diligencias se realizaron en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes resguardaron el lugar y levantaron los restos para su traslado a la Fiscalía General del Estado.

El colectivo difundió las características de los cuerpos encontrados:

Primera víctima: masculino de entre 25 y 30 años, vestía playera sin color apreciable, bóxer negro, pants sin tono visible, tenis negros de la marca Adidas y calcetines negros. Presentaba como seña particular un tatuaje en el tórax con la leyenda “perdóname madre”.

Segunda víctima: masculino que portaba playera sin marca ni color visible, bóxer azul marino de la marca Careuo kin, pants oscuros y coronillas dentales en los dientes frontales. Este caso quedó registrado bajo la carpeta 123616/2025 de la Agencia 1.



El colectivo subrayó que no se publicaron fotografías de los restos humanos, en respeto a los derechos de las víctimas, e invitó a familiares de personas desaparecidas a acudir a la Fiscalía en caso de reconocer la descripción.

Antecedentes de hallazgos en la zona

La región donde fueron localizados los cuerpos ha sido escenario constante de descubrimientos de fosas clandestinas durante los últimos años. En mayo de 2021, en un socavón de la comunidad de San Antonio de las Maravillas, fueron recuperados 29 cuerpos en total, de los cuales 14 fueron exhumados en apenas dos días.

Posteriormente, se han registrado otros hallazgos:

En enero de 2023, fueron encontrados dos cuerpos en un camino de terracería entre San Isidro de Elguera y San Antonio de las Maravillas.

En marzo de 2024, una fosa clandestina en la comunidad Dulces Nombres obligó al desalojo de una secundaria cercana.

En agosto de 2025, integrantes del colectivo Luz y Justicia localizaron restos de al menos dos mujeres en un sembradío de Santa Cruz de Juventino Rosas.

Apenas el 2 de octubre de 2025, se reportó otro hallazgo de dos cuerpos en una fosa clandestina dentro del mismo municipio.



Estos hechos han convertido a Juventino Rosas en uno de los municipios con mayor número de hallazgos de fosas clandestinas en la región Laja-Bajío.