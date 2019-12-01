SSC reporta un detenido tras disturbios en la marcha del 2 de octubre en CDMX

Ciudad de México, a 2 de octubre de 2025.- El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que tras la marcha por el 57 aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968, una persona fue detenida al ingresar y robar en la joyería Bizarro. Señaló que ya se trabaja en la identificación del resto de los integrantes del Bloque Negro que participaron en agresiones contra policías capitalinos.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, indicó que alrededor de 350 personas encapuchadas realizaron actos violentos en contra de civiles, uniformados e inmuebles. Ante ello, se desplegaron mil 500 agentes para contener la situación. La fiscalía General de Justicia inició las carpetas de investigación correspondientes.

Durante su conferencia, Pablo Vázquez destacó que la SSC es “una policía que encausa y no reprime”, y anunció que visitará a los elementos lesionados en hospitales para verificar su estado de salud, además de que más tarde dará un informe detallado sobre los afectados.

Cravioto calificó los hechos como “una gran provocación” que buscaba enfrentar a la policía con los manifestantes. Reiteró que los agentes no respondieron a las agresiones y que no huno enfrentamientos. El Bloque Negro utilizó cohetones, bobas molotov, pinzas y madera para sus acciones, mientras que el detenido fue capturado cuando intentaba huir con joyas y presentado ante el Ministerio Público.