Hallan sin vida al exrector de la UTT y a otro hombre en Santa Cruz Tlaxcala; investigan homicidio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 21:17:48
Tlaxcala, Tlaxcala, a 2 de octubre de 2025.- La madrugada de este jueves fueron localizados sin vida Humberto “N”, exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), y  César “N”, en un predio de la comunidad San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz Tlaxcala. Los cuerpos fueron hallados dentro de una obra en abandono y posteriormente identificados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

De acuerdo con el reporte policial, alrededor de las 03:28 horas un hombre en situación de calle ingresó al sitio para resguardarse del frío y descubrió uno de los cuerpos, dando aviso al 911. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Marina acudieron a la zona conocida como Villas de San Miguel II, donde confirmaron la presencia de dos personas sin vida.

Versiones extraoficiales señalaron que ambos cadáveres presentaban huellas de violencia y estaban cubiertos con cal, lo que refuerza la hipótesis de homicidio doloso. Un día antes, familiares habían reportador la desaparición de Humberto “N”, tras un violento ataque en su domicilio de Apetatitlán, donde un grupo armado lo sustrajo junto a César “N”, y se llevó tres vehículos particulares.

El asesinato del exrector ha generado indignación en Tlaxcala. Diversos sectores, incluidos partidos políticos, legisladores y activistas, condenaron los hechos y exigieron a las autoridades esclarecer el crimen y garantizar la seguridad en la entidad.

