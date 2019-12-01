Bloque negro desata violencia y saqueos durante la marcha del 2 de octubre en CDMX

Ciudad de México, a 2 de octubre del 2025. - El bloque negro se hizo presente durante la marcha por el 2 de octubre; mientras usaban capuchas, paliacates, pasamontañas y prendas oscuras, se vieron involucrados en varios conflictos con la autoridad capitalina.

Durante la marcha, que encaminaba hacia el Zócalo de la Ciudad de México, el bloque negro se armó de martillos y artefactos explosivos, a la par que realizaban pintas; algunos de ellos incluso robaron coladeras mientras los manifestantes, en su mayoría estudiantes, llegaban a la plancha para comenzar sus discursos.

Al llegar a la plaza principal, el bloque negro comenzó a tumbar la cortina de la joyería Bizarro, donde robaron relojes, anillos y mercancía. La policía capitalina intervino, lo que desencadenó un enfrentamiento violento; entre golpes y patadas, macanazos y empujones, los manifestantes lanzaron un artefacto explosivo, que detonó entre los oficiales.