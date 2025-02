Vinculan a proceso a ex secretaria de Cultura de Morelos

Cuernavaca, Morelos, a 21 de febrero de 2025.- En Morelos procesan a ex secretaria de Cultura en la administración de Graco Ramírez, Cristina Faesler, por el delito de ejercicio abusivo de funciones.

Así lo informó la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, quien señaló que la ex funcionaria se le procesa por no vigilar el cumplimiento de dos convenios por la propia Secretaría de Cultura para la rehabilitación del Jardín Borda.

De acuerdo con el expediente, el 23 de septiembre de 2026, la ex funcionaria firmó un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Cultura Federal para la rehabilitación de dicho jardín, el cual establecía la aportación bipartita a través de dos figuras: Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (Paice) y la Secretaría de Cultura de Morelos.

Para 2017, la ex secretaria suscribió otro acuerdo con el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competividad y Promoción del Empleo para asegurar la obtención de los recursos necesarios, pero ex funcionarios presuntamente transfirieron el recurso a una cuenta concentradora, sin que se pudiera saber el destino final del dinero. Por lo anterior, el recurso no fue utilizado para dicho proyecto y éste nunca se llevó a cabo.

Debido a las pruebas documentales presentadas, la Fiscalía logró que el juez la vinculara a proceso por el mencionado delito y se le impuso la medida de no salir del país.