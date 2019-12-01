Vinculan a proceso a ex colaborador de Cuauhtémoc Blanco; está acusado de fraude y peculado agravado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 11:53:57

Cuernavaca, Morelos, a 13 de febrero 2026.- La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos, informó sobre la vinculación a proceso en contra de Dionicio Emmanuel “N”, ex colaborador de Cuauhtémoc Blanco durante su administración estatal.

El ex funcionario está acusado de los delitos de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones, cometidos cuando fungió como tesorero del Ayuntamiento de Cuautla. De igual forma, el procesado también fue director del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo en el gobierno del ex futbolista.

De acuerdo con versiones de la Fiscalía Anticorrupción, también existe una carpeta de investigación por el delito de fraude ya que vendió un lote del Lago de Tequesquitengo en más de dos ocasiones.

Según las autoridades, el señalado cometió peculado a principios del 2025, cuando el exfuncionario se desempeñaba como tesorero del Ayuntamiento de Cuautla en la actual administración municipal, en donde se presume que desvió 12 millones de pesos de la recaudación del impuesto predial.