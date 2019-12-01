Tolva vuelca en la carretera a Chichimequillas en El Marqués, Querétaro

Tolva vuelca en la carretera a Chichimequillas en El Marqués, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 12:29:02
El Marqués, Querétaro, 13 de febrero del 2026.- Un camión tipo tolva, quedó con importantes daños materiales, luego de protagonizar una volcadura, en la carretera a Chichimequillas.

Fue a la altura de El Calero, en el municipio de El Marqués, en donde la pesada unidad volcó, luego de que sus llantas traseras se poncharan.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias,quienes al llegar, descartaron personas lesionadas.

La vialidad fue abanderada por policías municipales de la demarcación, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente.

Noventa Grados

Comentarios