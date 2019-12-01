Confirma la SSP tres policías lesionados y dos agresores abatidos en Contepec, Michoacán 

Confirma la SSP tres policías lesionados y dos agresores abatidos en Contepec, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 12:40:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Contepec, Michoacán, a 13 de febrero 2026.- A través de sus redes sociales la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó lo siguiente:

“Ante los hechos registrados en la región oriente, desplegamos acciones operativa para atender una agresión contra elementos de la Policía Municipal de Epitacio Huerta y el incendio de dos vehículos”.

Derivado de estos hechos, tres policías municipales resultaron lesionados y ya reciben atención médica; mientras tanto, dos presuntos agresores que portaban armas de fuego fueron abatidos y uno más resultó lesionado.

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, hemos restablecido el orden.

Informó la dependencia estatal al respecto de lo anterior.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque entre autobús de pasajeros y tractocamión deja 4 muertos Sonora
Enfrentamiento armado en Contepec, Michoacán: Dos civiles abatidos, tres policías heridos de gravedad y una patrulla incendiada
Confirma la SSP tres policías lesionados y dos agresores abatidos en Contepec, Michoacán 
Tolva vuelca en la carretera a Chichimequillas en El Marqués, Querétaro
Más información de la categoria
Enfrentamiento armado en Contepec, Michoacán: Dos civiles abatidos, tres policías heridos de gravedad y una patrulla incendiada
Emboscada mortal a policías en Contepec, Michoacán: reportan agentes caídos y patrullas calcinadas tras ataque armado
Extorsión, posible causa del asesinato de mineros en Concordia, Sinaloa
Desmantelan palenque clandestino en Tiripetío, Michoacán 
Comentarios