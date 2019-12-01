Confirma la SSP tres policías lesionados y dos agresores abatidos en Contepec, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 12:40:13

Contepec, Michoacán, a 13 de febrero 2026.- A través de sus redes sociales la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó lo siguiente:

“Ante los hechos registrados en la región oriente, desplegamos acciones operativa para atender una agresión contra elementos de la Policía Municipal de Epitacio Huerta y el incendio de dos vehículos”.

Derivado de estos hechos, tres policías municipales resultaron lesionados y ya reciben atención médica; mientras tanto, dos presuntos agresores que portaban armas de fuego fueron abatidos y uno más resultó lesionado.

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, hemos restablecido el orden.

Informó la dependencia estatal al respecto de lo anterior.